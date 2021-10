14 out 2021

EFE Redação Central 14 out 2021

Vítimas do ataque em Kongsberg são homenageadas nesta quinta-feira. EFE/TERJE PEDERSEN

O serviço de inteligência da Noruega (PST), divulgou nesta quinta-feira que o ataque ocorrido ontem na cidade de Kongsberg, no sudoeste do país, em que cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, tem indicativos de um atentado terrorista.

O órgão se manifestou através de um comunicado, poucas horas depois que um homem armado com um arco e flecha foi preso, após confronto com policiais no centro da cidade, que está localizada em região homônima.