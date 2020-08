O diretor do serviço postal dos Estados Unidos, Louis DeJoy, disse nesta terça-feira que suspenderá para depois das eleições de novembro as polêmicas mudanças na agência, as quais muitos temiam que pudessem atrasar ou impossibilitar o processamento de milhões de votos por correio.

"Para evitar até mesmo a impressão de qualquer impacto nos correios relacionado com as eleições, estou suspendendo estas iniciativas até ao fim das eleições", disse DeJoy em comunicado.