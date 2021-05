Zagreb, 5 mai (EFE). - O governo da Sérvia prometeu pagar o equivalente a 25 euros, o que representa 5% do salário médio no país, a todos os cidadãos com mais de 25 anos que se vacinarem contra a Covid-19 até 31 de maio.

"Estivemos pensando em como recompensar as pessoas que demonstraram responsabilidade e decidimos conceder assistência financeira adicional aos que forem vacinados", disse nesta quarta-feira o presidente do país, Aleksandar Vucic.