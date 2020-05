A Sérvia permitirá a realização de eventos esportivos ao ar livre com público a partir do dia 1º de junho, com a premissa de que seja mantido um metro de distância entre os espectadores, anunciou o governo nesta quarta-feira.

Este novo passo da retomada das atividades autorizará que o Campeonato Sérvio de futebol, que voltará no dia 30 de maio e terminará em 20 de junho, tenha as últimas partidas com público nos estádios. Também haverá torcedores na final da Copa da Sérvia, que será decidida em 24 de junho.

Outro evento que poderá contar com espectadores é o torneio beneficente de tênis orgnizado por Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, que será disputado em Belgrado nos dias 13 e 14 de julho. A competição deve contar com o austríaco Dominic Thiem, o alemão Alexander Zverev e o búlgaro Grigor Dimitrov.

O governo ainda permitirá, a partir do dia 1º de junho, reuniões de até mil pessoas em espaços abertos. Até o momento, a Sérvia registrou 11.275 casos de Covid-19 e 240 mortes. EFE

sn/vnm