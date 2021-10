A sessão plenária de voto de confiança à nova primeira-ministra do Peru, Mirtha Vásquez, realizada no Congresso do país, foi adiada nesta segunda-feira para amanhã devido à morte de Fernando Herrera, um parlamentar do partido Peru Livre, o mesmo do presidente do país, Pedro Castillo.

Herrera não estava no plenário, mas, segundo Álex Paredes, outro legislador do partido, em um hospital de Lima. Por sua vez, o porta-voz da bancada da legenda, Waldemar Cerrón, afirmou que o motivo do falecimento foi uma parada cardiorrespiratória.