O setor de produção de carne bovina da Argentina, que emprega 400.000 pessoas e gera exportações anuais no valor de US$ 3 bilhões, receia que a decisão do governo de suspender os envios para o exterior para conter os preços no mercado interno gere um prejuízo em grande escala para a atividade, como já aconteceu há 15 anos.

A medida, em vigor desde quinta-feira passada e que durará o período de um mês, foi amplamente rejeitada pelos exportadores, matadouros, sindicatos do setor, governos de algumas províncias produtoras e, como protesto, os próprios pecuaristas decidiram não enviar gado vivo para o mercado de Liniers em Buenos Aires, o principal da Argentina, até a próxima sexta-feira.