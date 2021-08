O setor da oposição venezuelana liderado pelo ex-candidato presidencial Henrique Capriles participará do processo de diálogo com o governo do presidente Nicolás Maduro, que deverá começar na sexta-feira, no México, segundo confirmou o político.

Em entrevista coletiva, Capriles, que faz parte do Primeiro Justiça, apesar de já ter manifestado divergências com a cúpula, explicou que o secretário-geral do partido, Tomás Guanipa, integrará a delegação opositora.