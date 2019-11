A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira dois mísseis, cuja tipologia ainda não foi claramente identificada, em uma nova ação aparentemente destinada a pressionar os Estados Unidos no quadro do diálogo sobre desnuclearização.

Conforme explicado no comunicado divulgado pelo Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Pyongyang disparou "dois projéteis de tipo desconhecido" nas proximidades da vila de Yeonpo, na província de Hamgyong Sul, por volta das 17h (horário local, 5h de Brasília).