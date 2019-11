Representantes da inteligência sul-coreana garantiram nesta segunda-feira que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, parece determinado a realizar antes do final do ano outra cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para desbloquear o diálogo sobre desarmamento.

Membros do Serviço Nacional de Inteligência (NIS) sul-coreano fizeram essa declaração diante uma comissão parlamentar em Seul e acrescentaram que esperam que os dois países retomem suas negociações ainda este mês ou no início de dezembro, como explicaram os parlamentares sul-coreanos em entrevista coletiva.