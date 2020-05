As autoridades da Coreia do Sul tentam nesta segunda-feira localizar cerca de 3 mil pessoas que visitaram clubes noturnos onde teve origem um novo surto de Covid-19 em Seul, a fim de controlar o aumento nos casos.

O prefeito da capital sul-coreana, Park Won-soon, disse hoje em entrevista à rádio pública "KBS", que as autoridades têm dados de 5.517 pessoas que visitaram as cinco boates afetadas - que registraram os nomes e telefones de todos os que entraram - entre 30 de abril e 5 de maio.

No entanto, Park disse que apenas 2.405 pessoas foram contatadas até o momento para a realização de testes e começar o procedimento de isolamento, e estima-se que 1.982 pessoas devem ter fornecido dados falsos, pois eram estabelecimentos vinculados à comunidade LGTBI, fortemente discriminados na Coreia do Sul.

As autoridades sul-coreanas enviaram mensagens SMS para todos os números do país solicitando que aqueles que visitaram os cinco estabelecimentos nessas datas sejam submetidos a um teste de PCR e se isolem por 14 dias, mesmo que sejam negativos.

"Ainda assim, a maioria dos que estavam lá não é alcançável. A taxa de testes (ligada ao surto) ainda é menos da metade", disse hoje o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Chung Sye-kyun, à agência de notícias "Yonhap".

Chung enfatizou a necessidade de que todas essas pessoas sejam testadas rapidamente para evitar que as infecções se multipliquem em Seul e na região vizinha, onde vivem cerca de 26 milhões de pessoas, mais da metade da população do país.

As autoridades avaliam a possibilidade de acabar multando aqueles que estavam nesses bares, caso não cooperem.

A Coreia do Sul, onde não houve confinamento e o vírus parecia controlado até a semana passada, comunicou hoje 35 novos contágios - o número mais alto em um mês -, das quais 29 correspondem ao novo surto, que no total causou 85 infecções em diferentes partes do país.

A capital e a região vizinha ordenaram neste fim de semana o fechamento de bares e boates até novo aviso. EFE

asb/phg