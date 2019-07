O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou que a Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira dois mísseis balísticos de curto alcance, um gesto que aumenta a pressão sobre a situação regional.

Os lançamentos foram realizados às 5h34 e 5h57 (hora local), a partir da Península de Hodo, perto da cidade de Wonsan (Costa Leste da Coreia do Norte), em direção ao Mar do Japão, segundo detalhou à Agência Efe, um porta-voz do Ministério da Defesa.