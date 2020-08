As escolas da região de Seul, capital da Coreia do Sul, retornarão às aulas on-line integralmente a partir de quarta-feira, devido ao aumento de casos do novo coronavírus no país e especialmente nesta região.

O Ministério da Educação e os departamentos regionais de educação envolvidos anunciaram nesta terça que, pelo menos até 11 de setembro, todas as escolas nas cidades de Seul e Incheon e na vizinha província de Gyeonggi serão obrigados a implementar o programa de ensino à distância.