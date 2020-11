A Coreia do Norte está desenvolvendo dois submarinos capazes de lançar mísseis balísticos, revelou nesta terça-feira um membro do comitê parlamentar de inteligência da Coreia do Sul.

Até agora, havia apenas evidências de que Pyongyang estava construindo uma unidade chamada Sinpo-C, uma versão melhorada e maior de seu submarino Sinpo, um modelo teoricamente experimental com o qual a Coreia do Norte lançou com sucesso seu primeiro míssil balístico submarino (SLBM) em 2016.