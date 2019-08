Os exércitos de Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira manobras conjuntas contra as quais o regime da Coreia do Norte mostrou firme rejeição, e depois que este fez três testes de mísseis nas últimas duas semanas.

Os dois aliados fazem suas frequentes manobras militares em um novo formato após decidir reduzir sua escala por causa do estipulado nas cúpulas intercoreanas e nas reuniões entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump, com o objetivo de reduzir a tensão e contribuir para o diálogo.