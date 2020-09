A cidade de Seul anunciou nesta sexta-feira que vai abrir um processo exigindo 4,6 bilhões de wons (cerca de R$ 20,5 milhões) de Jun Kwang-hoon, líder da Igreja do Amor Máximo, epicentro do segundo maior surto de Covid-19 na Coreia do Sul.

Jun foi uma das figuras que liderou os protestos em massa - as próprias manifestações causaram o terceiro maior surto do país - contra o governo em Seul, no mês de agosto, mesmo com a proibição de concentrações na capital sul-coreana.