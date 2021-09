A região de Seul, capital da Coreia do Sul, registrou nesta quarta-feira seu maior número de casos de covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia, preocupando as autoridades de saúde na véspera de um dos principais feriados do país.

A Coreia do Sul somou 2.057 casos da doença em toda a terça-feira, dos quais 1.656 foram detectados na conurbação formada por Seul, a cidade vizinha de Incheon e a província de Gyeonggi, que circunda ambas.