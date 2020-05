A Coreia do Sul ativou nesta quarta-feira uma nova fase de distanciamento, que inclui a reabertura de escolas e museus, diante da queda de novos casos do novo coronavírus no país, que passou três dias consecutivos sem registrar infecções de origem local.

A partir de hoje, as autoridades da Coreia do Sul, onde o confinamento forçado nunca foi implementado ou fronteiras foram fechadas, encerram a chamada fase de "distanciamento social" ativada há dois meses e meio para iniciar outra chamada "distanciamento da vida cotidiana".