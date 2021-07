A cantora colombiana Shakira e seu marido, o jogador espanhol Gerard Piqué, do Barcelona. EFE/Arquivo

A cantora colombiana Shakira vai recorrer contra uma decisão da Justiça da Espanha que a deixou a um passo de ser julgada por uma suposta fraude fiscal de 14,5 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões), alegando que nos anos sob investigação não tinha residência legal no país e que a tese da Receita espanhola é "juridicamente inaceitável".

Fontes da defesa da artista informaram nesta sexta-feira à Agência Efe que, com o recurso, que será apresentado no Tribunal de Barcelona, a equipe jurídica de Shakira pretende revogar a decisão do juiz de encerrar a investigação para que o caso seja resolvido em julgamento, diante das posições "diametralmente opostas" da defesa e denúncias sobre a interpretação tributária a ser aplicada.