A Shell informou nesta terça-feira que vai deixar de adquirir gás e petróleo da Rússia e fechará seus postos de combustíveis no país e se desculpou por os ter comprado após a invasão da Ucrânia.

"A Shell anuncia a intenção de se retirar de seu envolvimento em todos os hidrocarbonetos russos, incluindo petróleo bruto, produtos petrolíferos, gás e gás natural liquefeito, de forma gradual e alinhada com as diretrizes do governo (do Reino Unido)", disse a empresa.