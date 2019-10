A petroleira Royal Dutch Shell anunciou que sairá do projeto de exploração da jazida de petróleo e gás Khazar, situada no setor cazaque do mar Cáspio, informou nesta segunda-feira a PSA, empresa estatal do Cazaquistão que supervisiona o acordo de repartição da produção.

"A Shell comunicou às autoridades do Cazaquistão que renuncia ao projeto de exploração da jazida Khazar, do qual possui 55% das ações", afirma o comunicado da PSA.