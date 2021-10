16 out 2021

EFE Base de lançamento de Jiuquan (China) 16 out 2021

A nave chinesa Shenzhou-13 foi lançada nesta sexta-feira em direção à estação espacial Tiangong, com três astronautas a bordo, que deverão seguir cerca de seis meses nas instalações.

A partida aconteceu com sucesso da base de lançamento de Jiuquan, no norte do território chinês, às 0h23 locais (13h23 de Brasília).