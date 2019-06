O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, chegou nesta quarta-feira a Teerã para uma visita de dois dias na qual se reunirá com os principais dirigentes iranianos com o objetivo de aliviar as atuais tensões entre Irã e Estados Unidos.

Abe, o primeiro-ministro japonês que visita o Irã em 41 anos, desde antes do triunfo da Revolução Islâmica, foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Yavad Zarif.