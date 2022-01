Sidney Poitier, o primeiro ator negro a ganhar um Oscar como protagonista de um filme, morreu nesta sexta-feira aos 94 anos, segundo o governo das Bahamas, país de origem de seus pais e onde ele viveu na infância e adolescência.

No Twitter, o gabinete do primeiro-ministro bahamense anunciou que o chefe do governo, Philip Davis, fará em breve "uma declaração sobre a morte de Sir Sidney Poitier".