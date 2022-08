As ruínas dos silos do porto de Beirute, consideradas um símbolo da explosão que há dois anos matou mais de 200 pessoas e feriu 6.500 na capital do Líbano, sofreram novamente um colapso parcial enquanto centenas de pessoas chegavam à região para participarem de uma manifestação sobre a tragédia.

Uma nuvem de poeira se elevou sobre o local na hora estipulada para três passeatas que exigem justiça para as vítimas da explosão convergirem na região portuária.