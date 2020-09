O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, apresenta melhora na pneumonia relacionada ao novo coronavírus, que o levou a ser hospitalizado por quatro dias no Hospital San Raffaele, em Milão, de acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira.

De acordo com as informações emitidas pela unidade, o quadro clínico geral do magnata das telecomunicações, de 83 anos, indica que ele "está melhorando e é compatível com os efeitos hematoquímicos e a retomada de uma resposta imunológica específica robusta.