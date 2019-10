Há mais de 20 anos na indústria do cinema, o ator Simon Baker é um dos rostos mais reconhecidos do mundo, um fato que o transforma, segundo ele próprio, em um "sujeito afortunado que segue seu instinto" para estar no momento e no lugar oportuno para avançar na vida.

Conhecido protagonizar a série "The Mentalist", o australiano concedeu entrevista à Agência Efe neste domingo e afirmou que, para ele, o 'timing' é um conceito ligado à sorte. Ainda assim, para se aproveitar da combinação entre momento e oportunidade, Baker diz ser necessário levar uma vida com otimismo, não deixando a mente ser tomada por pensamentos negativos.