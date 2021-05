Em meio a críticas ao governo, as associações e sindicatos de enfermagem do Paraguai lembraram nesta terça-feira os 60 colegas que morreram por Covid-19 com o mesmo número de cadeiras brancas colocadas em frente à catedral de Assunção, onde o arcebispo da capital, Edmundo Valenzuela, celebrou uma missa.

Durante a cerimônia, os sindicatos de enfermagem entregaram uma carta a Valenzuela para que ele enviasse ao presidente do país, Mario Abdo Benítez, na qual expressavam críticas à sua gestão da saúde e às necessidades do setor.