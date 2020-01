As autoridades de Singapura confirmaram nesta sexta-feira dois novos casos do coronavírus da China, totalizando três pacientes afetados por este surto de pneumonia na cidade-estado, informaram fontes oficiais.

Os afetados são uma mulher de 53 anos e um homem de 37 anos que chegaram a Singapura na última terça-feira, oriundos da cidade de Wuhan, epicentro do surto desse novo tipo de coronavírus (2019-nCov) que já causou 26 mortes e infectou quase 900 pessoas na China.

Em um comunicado, o Ministério da Saúde de Singapura disse que os pacientes estão em quarentena no Centro Nacional de Doenças Infecciosas (NCID).

O homem é filho de um paciente chinês, de 66 anos, que foi diagnosticado com o coronavírus no dia anterior, no primeiro caso detectado na cidade-estado e que também está internado no NCID.

Esse novo tipo de coronavírus, semelhante ao que causou a síndrome respiratória aguda grave (SARS) em 2003 ou a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) em 2012, também se expandiu para o Japão, Tailândia, Coreia do Sul e Estados Unidos. EFE

