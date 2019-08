As autoridades de Singapura anunciaram nesta segunda-feira a proibição total do comércio de marfim - que entrará em vigor a partir de setembro de 2021 - semanas depois do confisco de quase 9 toneladas de presa de elefante da África.

A medida, tomada por causa de uma recomendação do Departamento de Parques Nacionais, foi criada para "resolver a luta contra o comércio ilegal de espécies" registrada sob a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestre (CITES), cita o comunicado oficial.