A vice-presidente do Sinn Féin, Michelle O'Neill, disse nesta segunda-feira que seu partido, o antigo braço político do agora extinto Exército Republicano Irlandês (IRA), ofereceu uma "mão amiga" a Charles III, que amanhã fará sua primeira-visita à Irlanda do Norte como rei do Reino Unido.

A política nacionalista fez a declaração durante uma sessão extraordinária do Parlamento norte-irlandês na qual foi prestada homenagem a Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira aos 96 anos.