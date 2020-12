A farmacêutica estatal Sinopharm revelou nesta quarta-feira que uma das vacinas que desenvolveu contra covid-19 tem eficácia de 79,34% e solicitou às autoridades da China permissão para comercializá-la.

Esta é a primeira de várias vacinas chinesas que completaram os testes da fase 3 a ser oficialmente anunciada como eficaz na China, embora as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, um dos países participantes dos testes, tivessem indicado no início deste mês que ela era 86% eficaz.

Ao registrá-la, o país árabe tornou-se o primeiro a dar aval a uma vacina chinesa, antes mesmo da própria China, que ainda não autorizou oficialmente a comercialização de nenhum dos imunizantes desenvolvidos no país, embora a mídia estatal tenha afirmado que o país o faria ainda em 2020.

O Instituto de Produtos Biológicos de Pequim - subsidiária da Sinopharm com a qual desenvolve esta vacina - disse hoje em comunicado que os resultados dos testes da fase 3 mostram que os níveis de segurança dela são "bons" e que todos os participantes desenvolveram altos níveis de anticorpos após receberem as duas doses, mas não citou possíveis efeitos colaterais.

Nos últimos meses, as autoridades sanitárias chinesas reiteraram que não foram detectados efeitos adversos graves durante os ensaios com as várias vacinas desenvolvidas no país.

O comunicado também informa que, de acordo com os testes já realizados nos EAU, a taxa de soroconversão de anticorpos neutralizantes é de 99,5%.

USO EM CASOS EXCEPCIONAIS NA CHINA.

Os dados provisórios extraídos dos ensaios, segundo o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, estão de acordo com as normas técnicas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esta vacina é uma das duas desenvolvidas pela Sinopharm - a outra é produzida com o Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, cidade onde foi detectado o primeiro surto de covid-19 no mundo.

As duas vacinas - como as desenvolvidos por outras empresas do gigante asiático, entre elas a Sinovac - têm sido utilizadas na China desde julho em casos excepcionais, com foco na proteção de profissionais da saúde, trabalhadores portuários e de transporte ou pessoas que têm que se mudar para países onde o risco de contágio ainda é alto.

Há pouco mais de um mês, o presidente da Sinopharm, Liu Jingzhen, declarou que quase 1 milhão de pessoas na China já havia recebido uma dessas vacinas e que apenas um pequeno número havia experimentado efeitos adversos leves.

Atualmente, quatro vacinas desenvolvidas na China chegaram à fase 3 de ensaios clínicos - as duas da Sinopharm, uma da Sinovac e uma da CanSino -, além da vacina de Pfizer e BioNTech, cujo parceiro exclusivo na China, a Fosun Pharma, também participou dos testes.