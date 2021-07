Autoridades do Chile e executivos do laboratório chinês Sinovac, responsável por fabricar a vacina contra a Covid-19 CoronaVac, visitaram um terreno localizado a 28 quilômetros da cidade de Antofagasta nesta sexta-feira para avaliar a opção de montar no local uma fábrica para fabricar o imunizante contra o coronavírus.

A delegação foi chefiada pelos ministros da Saúde do Chile, Enrique Paris, Patrimônio Nacional, Julio Isamit, e Economia, Lucas Palacios, e pelo vice-presidente da Sinovac, Se Weng Weining, de acordo com um comunicado do governo.