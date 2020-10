13 out 2020

EFE Miami (EUA) 13 out 2020

A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) criticou nesta terça-feira a criação de um observatório de veículos de imprensa pelo governo da Argentina, que surge sob a justificativa de proteger a população das chamadas 'fake news'.

De acordo com a avaliação da SIP, órgão denominado Observatório da desinformação e violência simbólica nos meios e plataformas digitais (Nodio), pode ser classificado como "obscuro" e "não teve o necessário debate público" para sair do papel.

"Lamentamos que, uma vez mais, um governo argentino, como tentaram outros no país, em várias épocas, busque julgar a conduta e os critérios editoriais dos meios de comunicação, decidindo o que é bom ou ruim para a sociedade", indicou o presidente da SIP, Christopher Barnes.

O Nodio foi criado pela Defensoria Pública dos Serviços de Comunicação Audiovisual, com o objetivo de criar espaços para a reflexão sobre as "práticas responsáveis na busca por um jornalismo de alta qualidade" e "sobre os aspectos éticos do exercício da liberdade de expressão na internet".

Em comunicado, a SIPO destaca que, embora defenda e promova a qualidade do conteúdo e da ética profissional, entende que a observância dos valores éticos e profissionais não deva ser imposta.

"Essa é a responsabilidade exclusiva dos jornalistas e da mídia", indica o texto.