A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) condenou nesta segunda-feira a prisão e os ataques a jornalistas independentes em Cuba durante os protestos ocorridos no domingo e denunciou a interrupção do serviço de internet enquanto as manifestações estavam sendo transmitidas nas redes sociais.

Em comunicado, a organização regional também denunciou o apelo ao uso da força "com a clara intenção de restringir as liberdades de associação, imprensa e expressão".