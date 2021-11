A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) expressou nesta segunda-feira preocupação com o aumento da violência contra jornalistas em vários países da América Latina, com o recente assassinato de um profissional no México e o sequestro e ataque a um grupo de repórteres na Bolívia.

O presidente da SIP, Jorge Canahuati, e o presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação, Carlos Jornet, condenaram os recentes atos de violência no México e na Bolívia e exigiram que as autoridades de ambos os países "aprofundem as suas investigações e identifiquem e processem todos os envolvidos nestes acontecimentos".