A Síria acusou Israel de matar dois de seus soldados e ferir outros sete em um ataque com mísseis no sul do país árabe nesta segunda-feira, e disse que conseguiu interceptar e derrubar a maioria dos projéteis disparados, informou a agência estatal de notícias síria "Sana".

"A agressão israelense causou a morte de dois mártires, deixou sete soldados feridos e danos materiais", informou a agência, citando uma fonte militar não identificada.

A ação, ainda segundo a "Sana", aconteceu por volta das 22h40 (horário local; 17h40 de Brasília) do Golan sírio ocupado.

A agência disse que o ataque israelense foi realizado a partir da região das colinas de Golã contra posições militares no sul da Síria e que as defesas antiaéreas do país foram capazes de "abater a maior parte dos mísseis antes de atingirem seus alvos".

O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que foram ouvidas fortes explosões nas áreas rurais das províncias do sul de Al Sueida e Deraa e confirmou que estas foram causadas por um ataque "israelense".

A ONG informou ainda que o alvo da ação eram posições militares nas áreas de Izraa e Al Sheikh Maskin, no distrito administrativo de Deraa.

"As defesas antiaéreas do regime repeliram os ataques nos céus sobre a região", anunciou a organização.

Israel frequentemente bombardeia alvos de forças leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, e seus aliados, milícias xiitas libanesas e iranianas, mas raramente confirma essas operações.

As autoridades israelenses consideram que a presença do Irã na Síria representa uma ameaça para seu país.