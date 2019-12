As baterias antiaéreas sírias responderam neste domingo a um ataque com mísseis que teria sido lançado por Israel contra o seu território, sem baixas divulgadas até agora, segundo informações divulgadas pela agência de notícias estatal "Sana".

"As defesas aéreas estão resistindo a mísseis hostis vindos da direção dos territórios ocupados", informou a "Sana", acrescentando que um dos alvos foi o acampamento de Aqraba, em Damasco.

A agência de notícias também relatou que houve uma resposta antiaérea a um ataque com drones ao aeroporto militar Hama, no oeste do país, e a queda de uma aeronave em Jableh, na costa oeste.

Por outro lado, a Sana não reportou quaisquer baixas ou danos e não deu detalhes como a hora do início do ataque ou se os incidentes estavam relacionados.

Há cerca de um mês, Israel lançou dois ataques em dias consecutivos contra alvos em Damasco que, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, causaram mais de 20 mortes entre milícias pró-iranianas e soldados sírios.

O segundo dos ataques, realizado em 20 de novembro, foi reconhecido pelo exército israelense em uma das poucas vezes em que admite uma ação com essas características.

Nos últimos meses, Israel tem atacado posições em torno de Damasco, onde milícias iranianas e outros grupos, como o Hezbollah libanês, supostamente têm bases, embora isso não tenha sido oficialmente confirmado pelas autoridades em Damasco. EFE

