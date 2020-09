O sistema de saúde de partes da Argentina está à beira de um colapso durante a pandemia do novo coronavírus, particularmente nas províncias com menor capacidade hospitalar, enquanto o debate sobre estratégia de saúde está crescendo no contexto de uma das quarentenas mais longas do mundo, e os médicos estão apelando para uma maior consciência social entre a população.

O presidente do país vizinho, Alberto Fernández, advertiu que poderia apertar o "botão vermelho" e voltar a uma fase de endurecimento das medidas de contenção e retornar à fase 1 se a situação piorar.