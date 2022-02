Diversos sites estatais e do governo da Rússia, incluindo os do Kremlin e do Ministério da Defesa, estão fora do ar, informou o observatório Netblocks nesta quinta-feira.

"Confirmado: vários sites governamentais da Rússia, incluindo os do Kremlin e da Duma (câmara baixa do Parlamento), ficaram 'offline'; o incidente ocorreu em meio a uma série de ciberataques contra a vizinha Ucrânia", disse o Netblocks em sua conta no Twitter.