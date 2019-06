A seleção brasileira, em xeque pelas atuações contra Bolívia e Venezuela, enfrentará neste sábado, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, a peruana, pela terceira e última rodada do grupo A da Copa América, em jogo que uma derrota pode até resultar em eliminação prococe.

A combinação improvável que deixaria os pentacampeões fora já na fase inicial - pela segunda edição consecutiva, embora o último torneio tenha tido formato diferente, com 16 seleções, ao invés de 12 -, viria com derrota para Paolo Guerrero e companhia, vitória da Venezuela sobre a Bolívia e posicionamento como o pior terceiro colocado do torneio.