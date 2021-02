O ex-presidente da África do Sul Jacob Zuma voltou a dizer nesta terça-feira que não pretende prestar depoimento nas investigações por suposta corrupção enquanto estava no poder, mesmo após um juiz ter anunciado que pedirá ao Tribunal Constitucional uma pena de prisão devido à recusa.

"Não é a lei que eu desafio, mas alguns juízes ilegais que se afastaram da sua posição constitucional por conveniência política", disse Zuma em documento de 12 páginas no qual, no final da segunda-feira, declarou a sua posição após os últimos acontecimentos judiciais no caso.