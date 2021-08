O número de mortes causadas pelo terremoto que atingiu o sudoeste do Haiti no último sábado chegou a 1.419 pessoas, anunciaram as autoridades do país nesta segunda-feira.

O abalo sísmico de 7,2 graus de magnitude também feriu pelo menos 6,9 mil habitantes, de acordo com a contagem oficial anunciada hoje pela Defesa Civil, responsável por organizar a resposta à tragédia.