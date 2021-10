26 out 2021

EFE Cartum 26 out 2021

Dez pessoas morreram e 140 ficaram feridas durante os protestos de segunda-feira contra o golpe de Estado dado por militares no Sudão, afirmou nesta terça-feira a Associação de Profissionais, que liderou as manifestações que resultaram na queda do ditador Omar al Bashir em 2019.

Em comunicado, a Associação de Profissionais afirmou que as mortes foram causadas por tiros das Forças de Apoio Rápido, uma antiga milícia acusada de crimes contra a humanidade em Darfur que se tornou uma força militar regular.