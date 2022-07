As equipes de resgate encontraram nesta sexta-feira os corpos sem vida dos quatro desaparecidos em um deslizamento de terra causado por um terremoto de 7 graus na escala Richter que atingiu o norte das Filipinas, o que aumenta para dez o número de vítimas da tragédia, informou a imprensa local.

As vítimas, com idades entre 15 e 38 anos, foram encontradas na província de Abra, uma das mais atingidas pelo terremoto juntamente com Bengued e Montaña, todas na ilha de Luzon, de acordo com o jornal "Inquirer".