Pelo menos 103 pessoas morreram nas enchentes causadas pelas chuvas devastadoras no oeste da Alemanha, de acordo com uma nova contagem oficial feita pelas autoridades nas regiões afetadas.

As autoridades da Renânia-Palatinado aumentaram o número total provisório de 10 para 60 vítimas em comparação com a contagem anterior e o Ministério do Interior do estado federado da Renânia do Norte-Vestfália havia corrigido anteriormente para cima, colocando o número de mortos em 43.