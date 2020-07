O número de vítimas de um incêndio de um caminhão tanque em uma estrada no norte da Colômbia subiu para 27 nesta sexta-feira com a morte de cinco pessoas que estavam sendo tratadas em hospitais em Barranquilla, Valledupar, Bogotá e Santa Marta.

"É com tristeza que tenho que informar os cidadãos da morte de mais cinco (5) pacientes da explosão do caminhão-tanque em Tasajera. Já são 27 vítimas; 7 mortos no local e 20 recebendo atendimento médico", anunciou o governador do departamento de Magdalena, Carlos Caicedo Omar, pelas redes sociais.