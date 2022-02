O número de mortos devido a um deslizamento de terra causado pelas chuvas que atingem a cidade de Pereira, capital do departamento de Risaralda, na Colômbia, chegou a 14, de acordo com autoridades do país.

A Defensoria do Povo informou que seu escritório regional em Risaralda relatou que "são 14 os mortos por este deslizamento" e que "três deles são crianças".