O número de infectados na Tailândia pelo novo coronavírus, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan, subiu para 14 nesta terça-feira, depois que as autoridades do país revelaram que mais seis pessoas foram detectadas com o vírus.

O secretário permanente do Ministério da Saúde, Sukhum Kanchanapimai, disse em entrevista coletiva que cinco das seis pessoas infectadas com o coronavírus 2019-nCov têm entre 6 e 70 anos e pertencem à mesma família da província de Hubei, onde está localizada a cidade de Wuhan.

O sexto caso é uma pessoa da cidade de Chongqing, no sul da China.

Kanchanapimai disse que todos os seis deram positivo em testes de laboratório, embora ainda estejam aguardando a confirmação oficial.

Poucas horas após a conferência de imprensa, o Ministério da Saúde divulgou uma declaração anunciando que todos os passageiros de voos provenientes da China seriam examinados nos dois aeroportos de Bangcoc, após críticas ao governo pela falta de medidas contra a possível disseminação do vírus no país.

A Tailândia é o país com o maior número de pessoas afetadas após a China, a origem do surto, bem como o principal destino dos turistas chineses na região.

Segundo o jornal "China Business News", cerca de 20 mil chineses de Wuhan, onde teve origem o surto do coronavírus, chegaram de avião à Tailândia entre 30 de dezembro, quando foi relatado o primeiro caso, e em 22 de janeiro, quando as viagens para a cidade chinesa foram canceladas.

De acordo com os números mais recentes divulgados hoje pela Comissão Nacional de Saúde da China, o coronavírus já deixou 106 mortos em um total de 4.515 casos confirmados no país. EFE

