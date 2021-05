As autoridades da Índia aumentaram nesta terça-feira para 17 o número de mortos após a passagem do ciclone Tauktae, que tocou terra ontem no estado de Gujarat, na costa ocidental indiana, depois de ter afetado outras regiões e enfraquecido para a categoria de tempestade ciclônica.

"Em Gujarat até agora foram relatadas três mortes. Uma em Vapi, outra no distrito de Rajkot, onde uma criança morreu no desabamento de um barraco, e outra em Gariyadhar, onde morreu uma mulher de 80 anos", detalhou o ministro chefe da região, Vijay Rupani, em uma coletiva de imprensa.