O terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter que ocorreu no sudoeste do Haiti no último sábado causou a morte de ao menos 2.189 pessoas e feriu outras 12.268, de acordo com um balanço oficial da tragédia divulgado nesta quarta pela Defesa Civil do país caribenho.

Foram relatadas mais 248 mortes em relação ao boletim divulgado ontem. Além disso, o número de desaparecidos é de 332.